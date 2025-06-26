Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,25 değer kaybederek 9.301,05 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile turizm olurken, en çok kaybettiren yüzde 3,39 ile spor oldu. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinin düşüş eğilimindeki hareketi, "Borsa neden düştü? 26 Haziran 2025 Perşembe Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...