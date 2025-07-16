Borsa neden düşüyor? 16 Temmuz 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Güne yüzde 0,14 düşüşle 10.210,76 puandan başlayan, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, kapanışı yüzde 1,02 değer kaybederek 10.121,52 puandan tamamladı. Borsa İstanbul BIST endeksinin düşüş eğilimindeki hareketi, 'Borsa neden düştü?' sorusunu beraberinde getirdi. Küresel piyasalarda ise, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin tarife etkilerini göstermeye başlaması ve bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemdeki para politikası adımlarına ilişkin belirsizliği artırmasıyla karışık bir seyir izliyor. İşte 16 Temmuz 2025 Çarşamba borsada yaşanan düşüşün nedeni...
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Borsa neden düştü, sorusu günün cevabı en çok merak edilen soruları arasında yer aldı. Genel olarak; şirketlerin performansları, faiz oranları, jeopolitik belirsizlikler borsaları etkiyelen etmenler arasında yer alırken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde yaşanan düşüşün nedeni yatırımcılar tarafından merak edilip araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, "Borsa neden düştü? 16 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" İşte detaylar...
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BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kaybederek 10.121,52 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,9 puan azalırken, toplam işlem hacmi 124,1 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.
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Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile turizm, en çok kaybettiren bankacılık oldu.
Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verileri ve Başkan Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alabileceğine yönelik haber akışıyla birlikte karışık bir seyir izlenirken, BİST 100 endeksi ise İsrail’in Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasına düzenlediği hava saldırısıyla artan jeopolitik risklerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.
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Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 909,4 milyar lira, giderleri 1 trilyon 239,6 milyar lira oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayısta 2024 yılı sonuna göre 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolara ulaştı.
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Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi, konut satışlarının, yurt dışında ise Avro bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de açıklanacak perakende satış verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.