Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,37 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 3,44 ile ulaştırma oldu.

ABD ve Çin arasında varılan ticaret anlaşmasının kapsamına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artabileceği endişesi, pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.