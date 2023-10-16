Borlease halka arz sonuçları açıklandı! Borlease kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?
Borlease Otomotiv halka arz sonuçları SPK tarafından açıklandı. 11-12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında talep toplama işlemi gerçekleştirilen Borlease Otomotiv A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Bu noktada gözler "Borlease halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına çevrildi. İşte Borlease halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihleri ile ilgili detaylar...
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Borlease Otomotiv halka arz sonuçları bekleniyor. 25,29 TL hisse fiyatından halka arz olan şirketin paylarının eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından ardından yatırımcılar Borlease Otomotiv halka arz sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve borsada ne zaman işlem göreceğini araştırmaya başladı. İşte, konuya ilişkin detaylar haberimizin devamında...
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BORLEASE HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Borlease Otomotiv'in halka arz sonuçları açıklandı.
TSKB'den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre halka arzda hisse başına 25,29 TL'den 51,7 milyon adet hissenin satışı gerçekleştirilirken toplam halka arz büyüklüğü 1,3 milyar TL oldu.
Açıklamada "Halka arzda, toplam 4.301.297 yatırımcıdan, halka arz edilen 51.700.000 TL nominal değerli payların 4,46 katına denk gelen 230.376.770 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.
Halka arzda, ek satışa konu edilen 4.700.000 TL nominal değerli payların tamamı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,87 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 9,83 katı talep gelmiştir." ifadeleri yer aldı.
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BORLEASE OTOMOTİV BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Borlease Otomotiv borsa işlem tarihi henüz açıklanmadı. Borsa işlem tarihi SPK tarafından duyurulacak.
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BORLEASE HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI, KAÇ LOT VERİR?
Borlease halka arzda 4.222.549 bireysel katılımcıya maksimum 10 Lot (253 TL) dağıtım yapılacak.
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BORLEASE OTOMOTİV HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Borlease Otomotiv halka arz hisse fiyatı 25,29 TL sabit fiyattan satıldı.
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