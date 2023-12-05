Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri
Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle tabloları aratmıyor
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Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, sonbahar renkleriyle fotoğraf tutkunlarını ve doğaseverleri ağırlıyor.
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Tabiat parkı yazın yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen ağaçların silüetinin göle yansımasıyla masal diyarlarına götürüyor.
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Borçka Karagöl, özellikle fotoğraf sanatçılarının tercih ettiği doğal alanlar arasında yer alıyor.
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İşte büyüleyen o kareler...
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