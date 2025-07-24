Canlandırdığı 'Borat' karakteriyle ünlenen ve hafızalara kazınan Sacha Baron Cohen, dikkat çekici bir değişim geçirdi. 53 yaşındaki oyuncu, sıkı bir antrenman ve beslenme planıyla geliştirdiği vücudunu ortaya koyan bir kapak pozu verdi.

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İngiliz oyuncunun Marvel evrenine yakışıklı bir iblis rolüyle adım atması nedeniyle bu dönüşümü geçirdiği anlaşıldı. Ünlü oyuncu, Men's Fitness Dergisi'nin yeni sayısında kaslı dönüşümünü sergilerken, eski halinden çok farklı bir görünüme sahip olduğu görüldü. Süper kahraman formuna kavuşmak için sadece üç haftası olduğunu söyleyen Cohen, şeytan benzeri bir figür olan Mephisto'yu canlandırmak için zorlu bir çalışma yaptığını açıkladı.

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GÜNDE 100 ŞINAV

Fitness Dergisi kapağı için üstsüz poz veren Sacha Baron Cohen, kaslı karın kasları ve sıkı kollarıyla her zamankinden çok farklı görünüyotrdu. Cohen, kısa sürede vücut dönüşümü sağlamasıyla bilinen ünlü antrenör Alfonso Moretti'nin telefon numarasını almak için oyuncu Matthew McConaughey'e başvurduğunu anlattı.

Alfanso Moretti ile telefonda görüntülü görüşme yaptığını söyleyen Sacha Baron Cohen, ilk sohbetlerinde antrenörün kendisinden iç çamaşırlarına kadar soyunmasını istediğini aktardı. Günde 100 şınav çekme ödevinin olduğunu söyleyen Cohen, maraton antrenmanlarından ve aşırı diyetlerden çok uzak olduğunu; kısa antrenmanlara, lif ve protein açısından zengin, şeker oranı düşük bir diyete odaklandığını anlattı.

Yeni görünümünü sosyal medyada paylaşan Cohen'e, "Yapay zekâ mı?" soruları yöneltildi "Sürdürülebilir 25 dakikalık antrenmanlar yaptım. Çekimler sırasında bile antrenmanlara devam ettim. Geçmişte, saatler süren seanslara ihtiyaç duyulduğunu düşünürdüm" diyen Sacha Baron Cohen; "Kısa seanslar, setin getirdiği zorluklara rağmen tutarlı kalmayı çok daha kolaylaştırdı" ifadesini kullandı. İki haftanın sonunda, filmin kostüm ekibinin, vücudu önemli ölçüde değiştiği için kostümlerini değiştirmek için fazladan 5 bin dolar harcamak zorunda kaldığını söyleyen Sacha Baron Cohen, çekimler esnasında her zamankinden daha zayıf, daha güçlü ve daha formda olduğunu belirtti. Sacha Baron Cohen, 1990'larda, kötü şöhretli parodi gangsteri olup komedi yıldızı olan Ali G. karakteriyle ünlendi. Ayrıca Kazakistanlı bir gazeteci olan 'Borat'ı canlandırmasıyla dünya çapında bir şöhret oldu. Bir başka ünlü rolü de Avusturyalı moda tutkunu 'Bruno' karakteriydi. Sacha Baron Cohen, 20 yılı aşkın birlikteliğin ardından 2023'te Avustralyalı oyuncu Isla Fisher ile yollarını ayırdı. Çiftin üç çocuğu var.