Bora Akkaş, kızıyla olan park anısını AI ile kitaba dönüştürüyor - Magazin haberleri

Bora Akkaş, kızıyla olan park anısını AI ile kitaba dönüştürüyor - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Bora Akkaş, Şubat 2023'te Oben Alkan ile evlenmiş, aynı yıl doğan kızları Suzan ile baba olma sevincini yaşamıştı. Akkaş, kızı Suzan ile yaşadığı keyifli bir anı ve bu anlara ait yapay zekâ çalışmalarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Bora Akkaş, kızı Suzi ile sabah erken saatlerde 60. Yıl Parkı'na gitti. Parkta belediye görevlileri göleti temizlerken, baba - kız beklenmedik bir misafirle karşılaştı: Bir su kaplumbağası...

Oyuncu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı; "Suzi ile bu sabah 60. Yıl Parkı'nda bir su kaplumbağası bulduk. Belediye görevlileri göleti boşaltmış temizlik yapıyorlardı. Götürdük, "kaplumbağa bulduk" diye sevindiler. Meğer kaçak olanı bulmuşuz. Haftalardır kaplumbağaları izliyorduk, çok tatlı oldu. Şimdi yapay zekâyla kitabını yapıyoruz: 'Kaçak Kaplumbağa'. Yapay zekâ görsellerindeki elleri falan düzelteceğim, endişelenmeyin."

Fotoğraflar: Instagram