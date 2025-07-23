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        Haberler Spor Motor Sporları BOM, Misano'daki zorlu mücadeleden iki podyumla döndü! - Motor Sporları Haberleri

        BOM, Misano'daki zorlu mücadeleden iki podyumla döndü!

        Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa Serisi 2025 sezonunun dördüncü ayağını İtalya'nın Misano Pisti'nde başarıyla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:24 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:24
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        BOM, Misano'dan iki podyumla döndü!
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        Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), GT4 Avrupa Serisi 2025 sezonunun dördüncü ayağını İtalya'nın Misano Pisti'nde başarıyla tamamladı.

        Borusan Otomotiv'den yapılan açıklamaya göre, 12 numaralı otomobille mücadele eden Berkay Besler ve Gabriele Piana ikilisi, büyük mücadeleye sahne olan ilk yarışı 3. sırada tamamlayarak podyuma çıkmayı başardı. Spa-Francorchamps'ta aldığı 20 sıra grid cezası nedeniyle 38. sıradan start alan Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi ise olağanüstü bir performansla 32 geçiş gerçekleştirerek etkileyici bir yükselişle yarışı 6. sırada bitirdi.

        Koşulan ikinci yarış ise dramatik anlara sahne oldu. Yarışın son 4 dakikasına iki araç da podyum pozisyonunda girerken, Berkay Besler'in lastiğinin patlaması sonucu 12 numaralı otomobil yarışı 28. sırada tamamladı. Ancak Yağız Gedik ve Pedro Ebrahim ikilisi istikrarlı performanslarını sürdürerek yarışı 2. sırada bitirdi ve Türk bayrağını Misano'da bir kez daha gururla dalgalandırdı.

        Misano'dan elde edilen değerli puanlarla birlikte Borusan Otomotiv Motorsport, hem takımlar hem de pilotlar klasmanında şampiyonluk hedefine emin adımlarla ilerliyor.

        GT4 Avrupa Serisi'nin beşinci ayağı, 30-31 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın Nürburgring Pisti'nde düzenlenecek.

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