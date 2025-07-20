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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Boluspor Boluspor, Doğan Can Navas'ı açıkladı - Futbol Haberleri

        Boluspor, Doğan Can Navas'ı açıkladı

        Boluspor, en son Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Doğan Can Davas'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 00:46 Güncelleme: 20.07.2025 - 00:46
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        Boluspor, Doğan Can Navas'ı açıkladı!
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Doğan Can Davas'ı renklerine bağladı.

        Kulübün açıklamasına göre 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

        Galatasaray altyapısında futbola başlayan, Erbaaspor, Bandırmaspor ve Giresunspor takımlarında oynayan Davas, 2024–2025 sezonunda Amed Sportif Faaliyetler Kulubü'nün formasını giydi.

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