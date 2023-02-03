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Ulaşım sağlanmaya başladı! Bolu'da zincirleme kaza!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Yedigöller mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul yönü bir süre trafiğe kapandı. 3 otomobil, 2 TIR ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. İstanbul istikametinde, ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı

Giriş: 03.02.2023 - 09:13 | Güncelleme: ABONE OL
BOLU KAZA| Son dakika haberler: Ulaşım sağlanmaya başladı! Bolu'da zincirleme kaza! - Son dakika haberleri
DHA

Bolu'da kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu'nda 3 otomobil, 2 TIR ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe bir saat kapandı.

KAZA SAAT: 08.00 SIRALARINDA OLDU

DHA'da yer alan habere göre kaza saat 08.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldi.

TIR BARİYERLERE ÇARPIP YOLU KAPATTI

İstanbul istikametine seyir halinde olan bir TIR, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolu kapattı.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 5 YARALI

Daha sonra arkasından gelen 3 otomobil, 1 TIR ve 1 yolcu otobüsü de kazaya karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

İSTANBUL YÖNÜ 1 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

Yoğun kar yağışının devam ettiği otoyolun İstanbul yönü kaza sebebiyle ulaşıma bir saat kadar kapatıldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

ULAŞIM SAĞLANMAYA BAŞLADI

1 saat ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikametinde, ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

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