Bolu Grand Kartal otel yangınında ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, ölenlerin kimleri belli mi? Kartalkaya'daki yangın faciasından yeni detaylar!
Bolu Kartalkaya otel yangını ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Yaşanan facianın boyutu gözler önüne serilirken çok sayıda ölü ve yaralı sayısı olduğu açıklandı. 12 katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında çıkan yangının 11 saatlik çalışma sonucunda söndürüldüğü açıklandı. Otelin doluluk oranının yüksek olduğu ve en az 234 kişinin konakladığı belirtildi. Sömestr tatili nedeniyle çok sayıda çocuğun da kaldığı otelde hayatını kaybedenlerden geriye yarım kalan hayaller kaldı. İşte Bolu Grand Kartal yangınından son detaylar
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Bolu Grand Kartal yangınından son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Grand Kartal otelde çıkan yangın faciasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu açıklandı. Yangın faciasının ardından birçok ilde cenaze töreni düzenlendi. Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Faciayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken hayatını kaybedenlerle ilgili acı detaylar ortaya çıktı. Peki 23 Ocak Bolu Kartalkaya otel yangını ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, ölenlerin kimlikleri belli mi? İşte Bolu Grand Kartal otel yangını son durum
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BOLU GRAND KARTAL OTEL YANGINI SON DURUM
Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğunu bildirdi.
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği enkaza dönen 12 katlı Grand Kartal Otel mühürlendi.
KARTALKAYA OTEL YANGININDA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ Mİ?
"TÜM KİMLİKLER BELİRLENDİ"
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" denildi.
BAŞSAVCILIK VE SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısını 79 olarak açıkladı. Açıklamada yangında vefat eden 76 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü ve şu ana kadar 56 kişinin kimliğinin belirlendiği kaydedildi. DNA testlerinin de devam ettiği ifade edildi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, yaralanan 51 kişiden 39'unun taburcu edildiği, 12 kişinin tedavisinin de sürdüğü bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" denildi.
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Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:
"Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Enes Gültekı̇n, Mehmet Cem Doğan, Ayşe Maya Doğan, Habibe Çetı̇z, Vedat Çetı̇z, Mine Akı̇şli, Şenol Akı̇şli, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Elif Naz Boduroğlu, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Eren Bağcı, Ayşemin Elif Doğan, Ahmet Çetı̇z, Doğa Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Ceren Yaman Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Demir Tüzgı̇ray, Yılmaz Sarıtaş, Can Tokcan, Gülçin Akı̇şli, Doruk Sarıtaş, Duygu Doğan, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Rümeysa Gültekı̇n, Özüm Karataşlı, Esat Çetı̇z, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Lalin Doğan, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Oya Kanpolat, Yasemen Boncuk Tüzgı̇ray, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Dila İnal, Defne Arkadaş, Ela İnal, Esra Nazı̇k, Bilal Gültekı̇n, Zehra Sena Gültekı̇n, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekı̇n, Muhammed Selim Gültekı̇n, Yusuf Sinaneddin Gültekı̇n, Alya Altın, Kübra Altın, Yiğit Gençbay, Defne Tüzgı̇ray, Erhan Tüzgı̇ray, Alp Mercan, Feray Kanpolat, Sedat Çetı̇z, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Şevval Şahı̇n, Laura Kurtınadze"
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BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER
Kartalkaya'da çıkan otel yangınında çocukları 7 yaşındaki Mavi ve 9 yaşındaki Doğa ile birlikte hayatını kaybeden 41 yaşındaki baba Mert ve 40 yaşındaki anne Duygu Doğan'ın, yarın, dedelerini ziyaret etmek için Adana'ya gelmeyi planladıkları belirtildi. Doğan ailesi bugün toprağa verilecek
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DEHŞET SIRASINDA 12.KATTAN ATLAYAN ŞEVVAL'DEN AĞLATAN HABER!
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 12'nci kattan atlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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5 KİŞİLİK AİLE ARTIK YOK
Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 66 kişiden 5’i de Çetiz Ailesi oldu. Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe (40), Ankaralı doktor eşi Ahmet (44), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat Çetiz (9), tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında can verdi. Ailenin cansız bedenlerinin otopsinin ardından Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.
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5 KİŞİLİK AİLE 9 YAKINIYLA CAN VERDİ
Hayatını kaybedenler arasında Türk Hava Yolları (THY) Satış Analiz ve Destek Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yapan Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor. Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya’ya gitmişti.
Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin’in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi. Yangında Zehra Sena Gültekin, eşi, üç çocuğu ve yakınlarıyla birlikte 14 kişi hayatını kaybetti.
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ANNE VE İKİ ÇOCUK CAN VERDİ
Kartalkaya'daki faciada, 9. sınıf öğrencisi Alican Boduroğlu, 6. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu ve anneleri Ebru Boduroğlu yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan baba Mete Tunç Boduroğlu'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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AİLESİNDEN 7 KİŞİYİ KAYBETTİ
Bolu’da avukatlık yapan Yüksel Gültekin, yürek yakan faciada ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Yüksel Gültekin’in yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torunu yaşamını yitirdi.
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ACI HABERİ ALDI
Baba Gültekin, dün sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.
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BÜYÜK KIZI KARTALKAYA'YA GİTMEDİ HAYATTA KALDI... KÜÇÜK KIZIYLA CAN VERDİ! EŞİNİ ARAMIŞ: YANIYORUZ KURTAR BİZİ!
Bolu Kartalkaya'da, Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden 46 yaşındaki Seha Müge Turan ve 14 yaşındaki kızı Alya Turan, İstanbul'da dün son yolculuğuna uğurlandı. Yangın sırasında Müge Turan'ın eşi Tolga Turan'ı arayıp, "Ne olur bizi kurtar, yanıyoruz" diye yardım istediği öğrenilirken, İngiltere'de okuyan büyük kızı Eylül'ü de Kartalkaya'ya davet ettiği ancak kızının gitmeyip, babasıyla hayatta kaldığı ortaya çıktı
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9.KATTA KALIYORLARDI... BABA VE 2 ÇOCUĞU 4. KATA KADAR GELEBİLDİ!
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 51 yaşındaki Yılmaz Sarıtaş ile çocukları 15 yaşındaki Nehir Sarıtaş ve 12 yaşındaki Doruk Sarıtaş Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba ve 2 çocuğunun otelin 9. katından 4. katına kadar inebildiği ancak yoğun duman nedeniyle daha fazla ilerleyemedikleri öğrenildi
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ANNE İLE KIZ ÖLDÜ BABA VE OĞLU YAŞIYOR
Bolu'daki yangın faciasında tatil için İzmir'den Grand Kartal Oteli'ne giden 4 kişilik aileden 41 yaşındaki Müge Suyolcu ile 10 yaşındaki kızı Pera Suyolcu hayatını kaybetti; 42 yaşındaki eşi Yavuz Suyolcu ile 12 yaşındaki oğlu Göksel Derin Suyolcu, otelden son anda çıkarak kurtuldu
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GAZETECİ TÜRKMEN'İ AİLESİYLE KAYBETTİK
Büyük faciada, hayatını kaybedenler arasında, Sözcü Gazetesi yazarı, eski Orduspor kulüp başkanı Nedim Türkmen (59), eşi Ayşe Neva Türkmen (57), kızı Ala Dora Türkmen (18) ve oğlu Yüce Ata Türkmen'in (22) de olduğu öğrenildi.
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4 KİŞİLİK AİLE YAŞAMINI YİTİRDİ
Burcu Filiz Güngör, eşi Kıvanç Güngör ve kızları Pelin ile Kerem Güngör de faciada hayatlarını kaybetti. Yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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ANNE KIZ BİRLİKTE ÖLDÜLER
Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, Türkiye'yi yasa boğdu. Elim faciada, İzmir'de yaşayan diş hekimi Dr. Öğr. Üyesi Kübra Tonguç Altın ve 4. sınıf öğrencisi olan kızı Alya Altın hayatını kaybetti.
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AİLESİ KURTULDU, DEHŞETTE BAŞKA YÖNE KAÇAN ÖZÜM KAHRETTİ
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını dehşetinde Karataşlı ailesi de kâbusu yaşadı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi. Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Kızlarını arayan ailesi kahreden haberi aldı
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DİŞ HEKİMİ ÇİFT VE ÇOCUKLARI ARTIK YOK
DHA'daki habere göre yaşanan faciada Bursa’dan tatil için giden ve her ikisi de diş hekimi olan Erhan (48) ve Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) çifti ile çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) da hayatını kaybetti.
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BABALARI İLE HAYATA VEDA ETTİLER
ODTÜ Koleji'nden yapılan açıklamada, Bolu Kartalkaya kayak merkezinde çıkan otel yangınında 3'üncü sınıf öğrencisi Kemal Tokcan ve babası Can Tokcan ile ana sınıfı öğrencisi Atlas Kaan Tokcan ve babası Atil Enis Tokcan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, "Acı kayıplarımız. Bolu Kartalkaya'da yaşanan elim olayda Ankara Okulu 3'üncü sınıf öğrencimiz canımız Kemal Tokcan ve babası 2001 mezunumuz sevgili Can Tokcan'ı, ana sınıfı öğrencimiz canımız Atlas Kaan Tokcan ve babası sevgili Atil Enis Tokcan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendilerine Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, sevenlerine ve ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları ailesine baş sağlığı diliyoruz" denildi.
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