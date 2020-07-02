Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Haziran'da düzenlenen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman Elahmet (28),Kasım Hammud (27) ve Halid El Esmar (26) savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin bir firari şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmanın sürdüğü öğrenildi.