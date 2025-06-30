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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boğazından bıçakladı! Klima kavgasında arkadaşını öldürdü! | Son haberler | Son dakika haberleri

        Boğazından bıçakladı! Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!

        Denizli'de tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Bir apart evde çıkan klima kavgasında İran uyruklu Sina Khosravi, arkadaşı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:42 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:29
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        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, klima yüzünden çıkan tartışmada İran uyruklu Sina Khosravi (28), boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 18.00 sıralarında bir apart dairede meydana geldi. Aynı evde kalan İran uyruklu Sina Khosravi ile trans birey arkadaşı Seyed A.M. (26) arasında klima nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmaya, Seyed A.M.'nin arkadaşı Hadi J. (27) de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Khosravi ile Hadi J. arasında kavga çıktı. Hadi J., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla Sina Khosravi'yi boğazından bıçakladı. Hadi J. ve Seyed A.M. yaklaşık bir saat apart dairesinde bekledikten sonra buradan ayrıldı. 2 arkadaş, Hadi J.'nin evine gitti. Seyed A.M., bir süre sonra Çınar Polis Merkezi'ne giderek, olayı polise anlattı.

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        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Khosravi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Sina Khosravi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Seyed A.M. gözaltına alındı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, Hadi J.'yi de kaçma hazırlığı yaptığı sırada Muratdede Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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