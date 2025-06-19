Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Boğaz'da gün batımında caz konserleri

        Boğaz'da gün batımında caz konserleri

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, düzenlenen İstanbul Caz Festivali yazın en güzel anlarını, deniz esintisi ve cazın melodileriyle taçlandırıyor. Festival bu yıl da boğaz kıyısında şehrin açık hava mekânlarında gün batımına eşlik eden melodilerle unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak. İşte program

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 00:40 Güncelleme: 19.06.2025 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğaz'da gün batımında caz konserleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Brezilya Gecesi: Rogê

        The Marmara Esma Sultan Yalısı, 9 Temmuz Çarşamba 21.00

        Roger José Cury, bilinen adıyla Rogê, geleneksel Brezilya ritimlerini modern etkilerle harmanlıyor. Vatanının özgür ruhu, Ipanema’nın kavruk güneşi, Afro-Brezilyalı toplulukların isyanı, saf ritimler eşliğinde Rio’nun kulüplerinden dünyaya onun zamansız ve özgür tarzıyla taşınıyor. KCWR’dan Gilles Peterson’a önemli müzik eleştirmenlerinin de gözdesi olan Rogê bu yaz, SNOC gösteri sponsorluğunda İstanbul’a samba güneşini, festivale karnaval neşesini getirecek.

        Jazzmeia Horn

        Sultan Park- Swissôtel The Bosphorus, 7 Temmuz Pazartesi 21.00

        Yenilikçi besteleri, başarılı scat ve spoken word tekniği ve geniş yelpazedeki vokali ile caz dünyasında hızla yükselen Jazzmeia Horn, müzikal reçetelerini festival izleyicisiyle paylaşmaya geliyor. Müziğin geleneksel yapı taşlarını modern dokunuşlar, temalar ve stillerle zenginleştirerek cazın sınırlarını genişleten Horn, sade bir toplulukla çalıştığı albümle caz repertuvarına katkısını yeni bir boyuta taşıyor.

        Meshell Ndegeocello

        Sultan Park - Swissôtel The Bosphorus, 8 Temmuz Salı 21.00

        #resim#1267580#

        Meshell Ndegeocello, ritimleriyle her an geliverecek bir özgürlüğün yolunu gözlüyor, yoğun sözleriyle ırkçılığın dikenli tellerini paramparça ediyor. Popülariteye ve akımlara kapılmadan kendi sanatını yapan Ndegeocello, pek çok tarzı denediği geniş bir ses yelpazesi yarattı ve her yeni albümde seyirciyi şaşırtmaya devam ediyor. Konserin gösteri sponsorluğunu CE Partners üstleniyor.

        REKLAM

        Meltem Ege & Friends

        Gün Bahçesi – Hilton Istanbul Bosphorus, 10 Temmuz Perşembe 21.30

        #resim#1267581#

        Meltem Ege, bugün uluslararası caz camiasının saygın isimleri arasında anılıyor. Ege’nin vokaline eşlik eden Önder Focan’ın ve Bradley Butterworth’un gitarları, Serkan Alagök’ün davulu, Şenova Ülker’in trompeti, Bulut Gülen’in trombonu, Ozan Musluoğlu’nun kontrbasının eşliğinde Ege, yeni albümü Solitude’un heyecan uyandıran Türkiye prömiyeriyle festival sahnesinde olacak. Konser, Go Ons ve Single Circle katkılarıyla düzenlenecek.

        Kerem Görsev Quintet “Clear Horizon”

        Gün Bahçesi – Hilton Istanbul Bosphorus, 11 Temmuz Cuma 21.30

        #resim#1267582#

        Ülkemizin yetiştirdiği en önemli cazcılardan piyanist ve besteci Kerem Görsev, düzenlediği bestelerden orkestra düzenlemelerine uzanan üretimlerinin yanı sıra caz üzerine yaptığı televizyon ve radyo programlarıyla Türkiye’de cazın gelişimine değerli katkılar sundu. Görsev, uzun yıllardır birlikte çaldığı müzisyen dostlarıyla sahnede var olmanın mutluluğunu kutluyor. Konser, Go Ons ve Single Circle katkılarıyla düzenlenecek.

        İstanbul’a özgü bir caz etkinliği: Caz Vapuru

        Kabataş İskelesi, 13 Temmuz Pazar 11.00

        #resim#1267583#

        13 Temmuz Pazar günü Boğaz'da seyredecek Caz Vapuru, her köşesi müziğe dönüşen vapurda caz, swing ve dans dolu bir yolculuk sunacak. Brassist, Kamucan Yalçın and Friends ve Kaan Arslan Co’nun sahne alacağı etkinlikte izleyiciler nostaljik cazın keyfini deniz üstünde yaşayacak.

        İstanbul Caz Festivali’ndeki tüm konserlerin biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Kültür Sanat Vakfı
        #İKSV
        #İstanbul Caz Festivali
        #istanbul boğazı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        ABD'li senatör ile gazeteci arasında İsrail tartışması
        İsrail'den Tahran'a saldırılar
        İsrail'den Tahran'a saldırılar
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Trump: İran'da rejim düşebilir
        Trump: İran'da rejim düşebilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Filenin Sultanları set vermeden kazandı!
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Potanın Perileri Fransa'ya mağlup!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        Fenerbahçe'de hücuma 5 aday!
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        'Mavi gömlekli çocuk' diye başkasına ateş açıldı! Kıl payı kurtuldu
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        Bakan Yerlikaya: İnfial uyandıran görüntüler asla kabul edilemez
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        "Trende sigara içme" dedi... Dövülerek öldürüldü!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Habertürk Anasayfa