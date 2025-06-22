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        Haberler Gündem Güncel Boğanın boynuz darbesiyle havaya fırladı! | Son dakika haberleri

        Boğanın boynuz darbesiyle havaya fırladı!

        Muğla'da feci bir görüntü kaydedildi. Olayda bir boğanın, güreş öncesi düzenlenen eğlencede para atmak için yanına gelen kişiyi boynuz darbesiyle havaya fırlattığı anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 17:23 Güncelleme: 22.06.2025 - 17:23
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        Boğanın boynuz darbesiyle havaya fırladı!
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir boğanın, güreş öncesi düzenlenen eğlencede para atmak için yanına gelen Halil Yetimoğlu'nu boynuz darbesiyle havaya fırlattığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre olay, Menteşe ilçesi Doğanköy Mahallesi’nde, 1'inci Doğanköy Boğa Güreşi öncesi düzenlenen eğlencede meydana geldi.

        Halil Yetimoğlu para atmak isterken boğanın saldırısına uğradı. Boğa, kendisine yaklaşan Halil Yetimoğlu'nu boynuz darbesiyle havaya fırlattı. Savrulan Yetimoğlu, yere düştü.

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        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Halil Yetimoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yetimoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        O anlar, etkinliği izleyen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, boğaya yaklaşan Yetimoğlu'nun boynuz darbesi aldığı ve düştüğü anlar görülüyor.

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