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        Haberler Magazin Karaya çıkmayı gerektirmeyen yatlar

        Bodrum'un yüzen sarayları

        Küresel bir turizm cenneti olan Bodrum, koylarına demirlenen ultra lüks yatlarla da dikkat çekiyor. Helikopter pisti, kapalı ve açık yüzme havuzları, SPA merkezi, spor salonları, su oyuncakları ve daha birçok lüks donanıma ve hizmet alanına sahip yatlar, 'Yüzen Saray' olarak tanımlanıyor. An itibarıyla Bodrum koylarına demirlenen 3 ultra lüks yatın toplam değeri 11 milyar lira

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 10:05 Güncelleme: 17.06.2025 - 11:11
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        Bodrum'un yüzen sarayları
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şu sıralar Bodrum koylarında demirli 3 yüzen saray; görenleri, kendine hayran bırakıyor. Karaya çıkmayı gerektirmeyen donanım ve hizmet alanlarına sahip 3 yatın toplam piyasa değeri; 290 milyon dolar (11.413.559.000 TL)

        KINGDOM 5 KR

        Sahibi... Suudi Prensi El Velid bin Talal

        Uzunluğu... 86 metre

        Piyasa Değeri... 90 milyon dolar

        1980'de Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı'nın kızı Nebila için ürettirdiği yat, 1988'de Donald Trump tarafından 29 milyon dolara satın alınarak Trump Princess adını aldı. 12 yıl boyunca Trump tarafından kullanılan yat, 1980'li yıllarda zenginliğin ve ihtişamın baş sembolü olarak kabul ediliyordu.

        1990'lı yılların başında Donald Trump şirketlerinde yaşadığı mali zorluklar nedeniyle 1991'de Prens El- Velid'e sattı. Yatın ismi Velid'in sahibi olduğu Krallık Şirketi ismiyle Kingdom uğurlu sayısı '5' ve çocuklarının isminin baş harfleri olan 'K' ve 'R'yi temsil eden 'Kingdom 5 KR' ismini alarak dünyaca ünlü şık ve tasarım mülkiyeti ile tanınıyor.

        Prens El Velid bin Talal

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        SEA RHAPSODY

        Sahibi... Andrey Kostin

        Uzunluğu... 65 metre

        Piyasa Değeri... 65 milyon dolar

        Rus ekonomisinin 'Jedi Ustası' olarak tanımlanan iş adamı Andrey Kostin'in sahibi olduğu 'Sea Rhapsody', dünyanın en lüks yatlarından biri olarak 2012'de Hollanda'da üretilip, 2020'de yenilendi.

        2 VIP kabine sahip yattaki 7 süitte 14 misafir konaklayabiliyor. Yatta; sinema salonu, güzellik salonu, plaj kulübü, spor salonu, sonsuzluk havuzu ve güverte jakuzisi bulunuyor.

        Andrey Kostin

        VICTORIOUS

        Sahibi.... Vural Ak

        Uzunluğu... 85 metre

        Piyasa Değeri... 135 milyon dolar

        Türkiye'de üretilen en büyük mega yat olma özelliğine sahip olan Victorious, denize 2021'de indirildi. İstanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak' a ait olan yatın yıllık işletme maliyeti 10 milyon dolar.

        Saatteki maksimum hızı 16 mil olan yatta, bir de helikopter pisti bulunuyor. 16 kişinin kalabileceği süit kamaralara sahip yatın mürettebatı; 21 kişiden oluşuyor.

        Vural Ak

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        #BODRUM
        #lüks yat
        #Donald Trump

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