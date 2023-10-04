Bodrum Yassıada çevresindeki arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi

Dalışa, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden iki su altı arkeoloğu, Sahil Güvenlik dalış ekibi, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, batığın kazısında da görev almış su altı arkeoloğu Aşkın Canbazoğlu, dalış eğitmeni Ahmet Yaşar ve Mehtap Akbaş Çiftci de eşlik etti.