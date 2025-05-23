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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: Kazanıp, şansımızı son maça taşımak istiyoruz - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrum FK Teknik Direktörü Morais: Kazanıp, şansımızı son maça taşımak istiyoruz

        Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Kaysersipor maçından galibiyetle ayrılarak ligde kalma umutlarını son haftaya taşımak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:40 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:40
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        "Kazanıp, şansımızı son maça taşımak istiyoruz"
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        Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Bodrum FK, 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Jose Morais yönetimindeki yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını Bodrum Stadyumu’nda sürdürdü. Öte yandan Sipay Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat ve Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Demir de idmanı takip etti.

        JOSE MORAIS: 3 PUANA İHTİYACIMIZ VAR

        Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Jose Morais, öncelikle Kayserispor mücadelesini değerlendirdi. Morais, "Bizim için önemli ve kritik karşılaşma olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını dışarıda tutarsak ve bir Samsun maçı var. Orada neler olduğunu zaten biliyoruz. O maçta bir şekilde bizim kazanmamız engellendi. Onun dışındaki maçlarda puanlar almayı başardık ama artık bizim 3 puana ihtiyacımız var. Hafta boyunca hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık. Oyuncularımız motive durumda, orada kazanarak şansımızı son maça kadar taşımak istiyoruz" dedi.

        SELAHATTİN POLAT: BİZ LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUZ

        Ligde kalma yarışıyla alakalı değerlendirme yapan Asbaşkan Selahattin Polat ise, "Hocamızın gelişiyle yeniden motivasyon oluşmaya başladı. Futbolcularımız farklı bir enerji yakaladı. Biz hocamızla beraber bu ligde kalacağımıza inanıyoruz. Her şey sahada bitmiş olsaydı biz bugün ligde üst sıralardaydık. Kimseyi suçlamıyoruz, biz mücadelemize devam edeceğiz futbolcularımıza güveniyoruz. Adalet varsa kalırız" diye konuştu.

        Yönetim Kurulu Üyesi Aşkın Demir de ligde kalacaklarına inandığını dile getirerek, "Hocam geldiği günden beri güzel kaynaşma oldu. Olay sadece puan değil, bazı hoş olmayan şeyler yaşadık. Oynadığımız maçlarda hak etmediğimiz şeyler yaşadık. Biz bize yakışanı yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Her şeyden önce inanıyoruz" cümlelerine yer verdi.

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