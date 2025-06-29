Bodrum FK'da Burhan Eşer dönemi!

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Burhan Eşer'in getirildiği bildirildi.

Eşer'in aktif futbolculuk kariyerinin ardından yeşil beyazlı ekibin teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Burhan Eşer, saha içindeki liderliğini saha kenarına taşıdı ve kulübe katkı sunmaya devam etti. Kulübümüzün ruhunu bilen, formasını terleten ve antrenörlük kariyerine de kulübümüzde adım atan Burhan Eşer ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."