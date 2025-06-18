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        Haberler Gündem Bodrum'daki trafik kazasında trafik kazası yapan Burak G. plakayı söküp kaçtı

        Bodrum'daki trafik kazasında trafik kazası yapan Burak G. plakayı söküp kaçtı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan Burak G. plakayı söküp olay yerinden kaçtı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 18:34 Güncelleme: 18.06.2025 - 18:34
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        Bodrum'da kaza yaptı, plakayı söküp kaçtı
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        Muğla’nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan Burak G. plakayı söküp olay yerinden kaçtı.

        Kaza, Bodrum’un Neyzen Tevfik Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Göğercin’in kullandığı lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Burak G. kazanın hemen ardından aracın plakasını sökerek olay yerinden uzaklaştı. Ardından arabayı kaza yerinden aldırıp sanayide bir dükkanın önüne çekerek üzerine branda ile örttü.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek sürücünün kimliğini tespit etti, aracın götürüldüğü yeri belirledi. Yakalanan Burak G.’nin yapılan alkol testinde 0,80 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #BODRUM
        #haberler
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