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        Haberler Gündem Bodrum'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Bodrum'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:22 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:22
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        Bodrum'da kaza: 1 ölü
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        İlkcan Durgutun kullandığı motosiklet, Bodrum Yalıçiftlik kara yolu Kızılağaç istikametinde Davut Ö.'nün idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada Durgut ile motosiklette yolcu olarak bulunan Yaren Ö. yaralandı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Durgut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yaren Ö.'nün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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        #BODRUM
        #ilkcan durgut
        #haberler
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