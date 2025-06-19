Bodrum'da iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Bodrum ilçesinde, aynı istikamette seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerden yola savrulan sürücüler Erhan G. (24) ile Müjdat K. (38) hayatına kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Turgutreis-Akyarlar yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Müjdat K. idaresindeki motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Erhan G. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

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DHA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de devrilen motosikletlerden yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANAN 2 SÜRÜCÜ DE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan iki sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan Müjdat K. ve Erhan G., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.