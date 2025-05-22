Bodrum'da denizden 30 ton atık çıktı

Bodrum'da deniz dibinden 30 ton atık toplandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz dibinden 30 ton atık toplandı
Giriş: 22.05.2025 - 17:45 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:45
Muğla'da Bodrum Bölge Liman Başkanlığı koordinasyonunda, ilçenin Paşatarlası Halk Plajı önlerinde deniz dibi temizliği yapıldı.
Çalışma kapsamında tonoz, inşaat atıkları, çöp bidonları, hurda malzemeler, plastik atıklar ve çöp varilleri olmak üzere denizden 30 ton atık çıkarıldı.
Vinçler yardımıyla çıkarılan atıklar, katı atık tesisine gönderilmek üzere kamyonlara yüklendi.
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