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        BM’den Akdeniz için çölleşme uyarısı

        BM'nin çölleşme raporunda Akdeniz Bölgesi'yle ilgili ciddi uyarılar var. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 27.01.2025 - 19:09 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:10
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        BM'den Akdeniz için çölleşme uyarısı
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        BM’nin çölleşme raporunda Akdeniz Bölgesi’yle ilgili ciddi uyarılar var. Esra Toptaş yazdı…

        Önceki gün, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nin (UNCCD) ürkütücü raporunu dile getirmiştim. Raporda, Dünya topraklarının yaklaşık %77,6’sının, 2020’ye kadar geçen otuz yılda önceki 30 yıllık döneme kıyasla daha kurak koşullarla karşılaştığı yazıyordu. Yani dünyanın 4’te 3’ünün çoraklaştığı saptanmıştı. Bu raporda, bizi de direkt ilgilendiren uyarılar var. Özellikle Akdeniz Bölgesi’yle ilgili…

        Akdeniz’le ilgili tehdidi Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız şöyle anlattı:

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        Birleşmiş Milletlerin bu raporu toprakların kuruması ve çoraklık tehdidini çok detaylı olarak incelemiş ve dünyadaki en riskli alanlar arasında Akdeniz bölgesini de belirtmiş.

        Bu da ülkemizi doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye aslında bir bölgesel kuraklık ülkesi. Bazı bölgelerimizde yağışlarındaki değişkenlik oranı çok yüksek. Son yıllarda etkili bölgesel kuraklıklar yaşadık. En fazla tarım sektörü etkilendi. Bu da çölleşme ve kuraklık sonucu öncelikle su ve gıda güvencemizin riske gireceğini ortaya koyuyor.

        Meralarımızın % 64’ünde yeterli bitki örtüsü yok. Kuraklık nedeniyle meralarımızın bitki örtüsü azaldıkça erozyon tehdidi de artıyor.

        Tehdit artıyor ,Ne yapmalı ?

        İklim bilimciler ve Meteoroloji uzmanları artan iklimsel değişkenliklere bağlı olarak kuraklık ve çölleşme, çoraklaşma tehditinin arttığını belirtiyor. Özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz kuşağında beklenen sıcaklıklarda artış ve yağışlarda azalma eğilimi bölgesel kuraklık tehditini arttıracak. İklim değişikliğine karşı küresel ölçekte ülkelerin işbirliği çabaları sürüyor. Ancak bir yandan da tehdit altındaki ülkeler kuraklık, çölleşme ve çoraklaşmaya karşı kendi önlemlerini alıyor.

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        Bu kapsamda ülkemizdeki su havzalarını ve su kaynaklarını kalite ve miktar olarak korumalı ve çok akılcı, planlı ve verimli yönetmeliyiz. Yeraltısuyumuzun verimli yönetimi ve kullanımı özellikle kurak dönemlerin en az sorunla atlatabilmemiz için çok önemli.

        Bu nedenle yeraltısuyu tahsislerimizi çok dikkatli yapmalı ve mevcut tahsislerin verimli kullanımını sağlayacak şekilde denetimi arttırmalıyız. Yasal olmayan yeraltı suyu kullanımının kesinlikle engellenmesi lazım.

        Ayrıca bilinçsiz aşırı su tüketiminin önüne geçilmeli ve atık sular arıtılarak yeniden kullanılabilir hale getirilmelidir. Ülke düzeyinde kuraklık erken uyarı izleme altyapısı ve yönetim sistemi kurulmalıdır.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir

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