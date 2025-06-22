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        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri'nden ABD'nin İran'a yönelik saldırısına dair açıklama | Dış Haberler

        BM Genel Sekreteri'nden ABD'nin İran'a yönelik saldırısına dair açıklama

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'ın nükleer tesisilerine yönelik saldırısına dair açıklamada bulundu. Guterres "ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalaması, zaten sarsılmış bir bölgede tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 22:42 Güncelleme: 22.06.2025 - 22:43
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        "Tehlikeli bir dönüm noktası"
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        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisine yönelik saldırılarının Orta Doğu için "tehlikeli bir dönüm noktasına işaret ettiğini" belirtti.

        Guterres, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının ardından toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) konuştu.

        "ABD'nin İran nükleer tesislerini bombalaması, zaten sarsılmış bir bölgede tehlikeli bir dönüm noktasını işaret ediyor." ifadesini kullanan Guterres, bölge halkının bir başka yıkım döngüsüne daha "dayanamayacağı" uyarısında bulundu.

        Guterres, "Derhal ve kararlı bir şekilde, çatışmaları durdurmak ve İran nükleer programı hakkında ciddi, sürdürülebilir müzakerelere geri dönmek için harekete geçmeliyiz." dedi.

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        İsrail ile İran arasında yaşanan krizin başından beri, Orta Doğu'da gerginliğin artmasına sebep olan girişimleri "defalarca kınadığını" belirten BM Genel Sekreteri, hala taraflar arasında misillemelerin devam etmesinden şikayet etti.

        Guterres, bölgedeki tehlikeli gidişi sonlandırmak için diplomasiyi işaret ederek, sivillerin korunması ve güvenli deniz trafiğinin garanti altına alınması gereğine değindi.

        "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması, uluslararası barış ve güvenliğin temel taşıdır." sözlerine yer veren Guterres, İran'ın buna "tam olarak saygı göstermesi" gerektiğini kaydetti.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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