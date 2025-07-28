BM'den Suriye açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, ülkede "önemli rota düzeltmelerine" ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Pedersen, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Orta Doğu'daki Durum adlı konferansta Suriye'deki son gelişmeleri aktardı.

Suriye'de son dönemde yaşanan iç karışıklıklara değinen Pedersen, özellikle Süveyda kentinde "güveni yıpratan ve daha fazla parçalanma tehlikesi yaratan şiddet ve tırmanışa" dikkati çekti.

Pedersen, 12 Temmuz'da, bedevi aşiretler ve Dürzi gruplar arasındaki silahlı yerel çatışmalara atıfta bulunurken, "Suriye'de güvenlik ve siyasi geçiş konusunda bazı önemli rota düzeltmelerine ihtiyaç duyulduğu açık." ifadelerine yer verdi.

Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Suriye'de çatışmalar şiddetlenirken, İsrail'in Süveyda ve çevresindeki Suriye güvenlik güçlerini ve bedevi silahlı unsurlarını hedef almasına, bu saldırıların sivil ve güvenlik güçleri arasında kayıplara neden olduğuna değindi.

Pedersen, "Süveyda'da sivillere ve savaşçılara yönelik korkunç ihlalleri kınıyorum. Ayrıca İsrail'in Süveyda ve Şam'daki müdahalesini ve tehlikeli hava saldırılarını da kınıyorum." dedi.

Suriye'de "kırılgan bir gerginlik azaltma sürecinin" büyük ölçüde devam ettiğini söyleyen Pedersen, bununla birlikte durumun "gergin ve istikrarsız" olmaya devam ettiğini aktardı.

Pedersen ayrıca, farklı milis güçlerin olduğu ve net bir komuta mekanizmasından yoksun bir Suriye'nin barışı sürdüremeyeceğine dikkati çekerek, bir Halk Meclisi'nin kurulmasının "hayati önem taşıdığını" kaydetti.

OCHA yetkilisi, Suriye'deki insani durumun geldiği noktaya dikkati çekti

Suriye'deki insani durum hakkında BMGK'ye değerlendirmelerde bulunan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Operasyonlar ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Edem Wosornu, Suriyelilerin, Süveyda'da yaşanan şiddetten büyük ölçüde etkilendiğini söyledi.

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Wosornu, "Son haftalar, Suriye'nin yalnızca dünyanın en büyük insani krizlerinden biri olmadığını, aynı zamanda ülkenin ihtiyaçlarını artıran şiddet ve iklim şoklarına da maruz kaldığını çarpıcı bir şekilde hatırlattı." dedi.

Süveyda'daki son şiddet olaylarının, yaklaşık 175 bin kişiyi yerinden ettiğini belirten Wosornu, "Öldüğü bildirilen yüzlerce kişi arasında kadınlar, çocuklar ve sağlık personeli de bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Wosornu, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), iki doktorun öldürüldüğü, ambulansların engellenip hedef alındığı ve hastanelerin geçici olarak işgal edildiği yönündeki raporlarına atıfta bulunurken, bölgede yaşanan kaçırılma, yerinden etme, psikolojik istismar ve yağmalama olaylarına dikkati çekti