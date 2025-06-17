Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diplomasi BM'den İsrail ve İran'a "kendilerini azami frenleme" çağrısı geldi | Dış Haberler

        BM'den İsrail ve İran'a "kendilerini azami frenleme" çağrısı geldi

        Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Najat Rochdi, İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışma için iki tarafa, kendilerini "azami frenleme" çağrısı yaptı, Orta Doğu'da tırmanışa geçen askeri çatışmayı kınadığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 21:03 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail ve İran'a frenleme çağrısı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rochdi, Suriye'deki durumu görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

        İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalar için Genel Sekreter Antonio Guterres'in Orta Doğu'daki herhangi bir askeri tırmanışın kınanması gerektiği açıklamasını tekrarlayan Rochdi, İsrail ve İran'a azami frenleme göstermeleri çağrısı yaptı.

        Rochdi, "Bu konseye, daha fazla tırmanışın sadece daha geniş bölge için değil, özellikle de kapasitesinin üstünde zor zamanlar yaşayan bir ülke olan Suriye için potansiyel sonuçları konusunda derin ve artan endişeleri iletmeliyim." dedi.

        Suriye'nin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmadan kaynaklı başka bir istikrarsızlığa dayanamayacağını belirten Rochdi, "Bölgede daha fazla tırmanış riski varsayımsal değildir, bunlar acil ve ciddidir." uyarısında bulundu.

        REKLAM

        Rochdi, İsrail'in Suriye'nin içine yönelik devam eden saldırılarına da dikkati çekerek, "Bu saldırılar kabul edilemez ve durdurulmalı. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

        "İsrail, tüm Orta Doğu'daki durumu daha da kötüleştirmeye devam ediyor"

        Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Konseyde yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirdi.

        Nebenzia, "İsrail'in askeri yanlış maceraları tüm Orta Doğu'daki durumu daha da kötüleştirmeye devam ediyor." dedi.

        İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışma ve yeni gerginlik dalgasının sadece bölgeyi etkilemeyeceğine işaret eden Nebenzia, Suriye'deki yeni siyasi yapıyla birlikte uzun süredir insani ve ekonomik krizin yükünü taşıyan vatandaşlar için de riskler oluşturduğunu vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Najat Rochdi
        #haberler
        #iran israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        "Tam kontrol bizde"
        "Tam kontrol bizde"
        17 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        17 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye ret!
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        Szymanski'ye İtalyan kancası!
        Szymanski'ye İtalyan kancası!
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Habertürk Anasayfa