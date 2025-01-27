Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Bloomberg HT 15 yaşında

        Bloomberg HT 15 yaşında

        Türkiye'nin ekonomi platformu Bloomberg HT, 15'inci yaşına özel tanıtımlar yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 27.01.2025 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bloomberg HT 15 yaşında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ekonomi yayıncılığını küresel boyuta taşıyan Bloomberg HT, piyasaları yerinden takip ederken yeni yaşında da yatırımlarınıza rota çizmeye devam ediyor.

        Türkiye’nin en güçlü ekonomi içeriği ile paranın yolculuğunu takip ederken, sıcak gelişmeleri uzman konuklarla sektörel olarak inceleyip, borsalardan ulaşan anlık verileri detaylı grafik ve çarpıcı yorumlarla yansıtarak finans sektörünün geleceğine ışık tutuyor.

        Piyasalardaki baş döndürücü veri akışını tüm detaylarıyla analiz eden, ticaret savaşları ekonomilere yön verirken küresel çaptaki gelişmeleri hızlı ve doğru bir şekilde sizlere ulaştıran Bloomberg HT televizyon, radyo, dergi ve dijital içerikleriyle Türkiye’nin en kapsamlı ekonomi platformunu oluşturuyor.

        Ekonominin yanı sıra talk show, spor, tarih, kültür - sanat, müzik, tiyatro, magazin programlarıyla da izleyicilerine farklı ve kaliteli içerikler sunuyor.

        15 yıl boyunca her yeni iş gününe izleyicileriyle birlikte başlayan Bloomberg HT, yeni yaşında da alanında uzman ekibi ve ilk günkü heyecanıyla ekonomi haberciliğine değer katmaya devam edecek!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bloomberg HT

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Kahreden yangında 'kızgın yağ' iddiası!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! 'Takı' kavgası sokağa taştı!
        Bu belirtiler varsa 'sempatik gebelik' olabilir!
        Bu belirtiler varsa 'sempatik gebelik' olabilir!
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Mağdur olarak geldiği duruşmada hapse çarptırıldı!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        Fatma nine uyurken yatakla birlikte zemine düştü!
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        Minibüs berber dükkanına daldı! Feci kazada yaralılar var
        "Müthiş geri dönüş"
        "Müthiş geri dönüş"
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        "Dünyanın en aptalca göçmen politikasına sahibiz"
        "Dünyanın en aptalca göçmen politikasına sahibiz"
        Habertürk Anasayfa