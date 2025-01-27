Bloomberg HT 15 yaşında

Ekonomi yayıncılığını küresel boyuta taşıyan Bloomberg HT, piyasaları yerinden takip ederken yeni yaşında da yatırımlarınıza rota çizmeye devam ediyor.

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Türkiye’nin en güçlü ekonomi içeriği ile paranın yolculuğunu takip ederken, sıcak gelişmeleri uzman konuklarla sektörel olarak inceleyip, borsalardan ulaşan anlık verileri detaylı grafik ve çarpıcı yorumlarla yansıtarak finans sektörünün geleceğine ışık tutuyor.

Piyasalardaki baş döndürücü veri akışını tüm detaylarıyla analiz eden, ticaret savaşları ekonomilere yön verirken küresel çaptaki gelişmeleri hızlı ve doğru bir şekilde sizlere ulaştıran Bloomberg HT televizyon, radyo, dergi ve dijital içerikleriyle Türkiye’nin en kapsamlı ekonomi platformunu oluşturuyor.

Ekonominin yanı sıra talk show, spor, tarih, kültür - sanat, müzik, tiyatro, magazin programlarıyla da izleyicilerine farklı ve kaliteli içerikler sunuyor.

15 yıl boyunca her yeni iş gününe izleyicileriyle birlikte başlayan Bloomberg HT, yeni yaşında da alanında uzman ekibi ve ilk günkü heyecanıyla ekonomi haberciliğine değer katmaya devam edecek!