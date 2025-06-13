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        Haberler Yaşam Blaundos Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı

        Blaundos Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı

        Uşak'ın Ulubey ilçesinde Blaundos Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı sezonu başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:28 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:28
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        Sezon başladı... Uşak'ın önemli destinasyonlarından
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        Blaundos Antik Kenti'nde yeni kazı sezonunun açılışı için düzenlenen tören öncesinde Uşak Valisi Naci Aktaş, antik kenti gezdi.

        Aktaş, antik kentte 2025 yılında yürütülecek çalışmalar hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar'dan bilgi aldı.

        Vali Aktaş tarafından vurulan ilk kazmayla antik kentte yeni kazı sezonu başlatıldı.

        Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Blaundos Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının 2018 yılında başladığını anımsattı.

        Antik kentte 2025 yılı sezonunun bugün itibariyla başladığını aktaran Aktaş, kazı çalışmalarında 20 kişilik ekibin görev yapacağını ifade etti.

        Bu yılki kazı çalışmalarının kuzey tapınağı, stadyum ve sütunlu caddede yürütüleceğini kaydeden Aktaş, "Buradaki amacımız ülkemizin ve şehrimizin kültürel varlığını gün yüzüne çıkarmak, hem de ilimizin turistik ve kültürel yapısını, potansiyelini gün yüzüne çıkararak yerli ve yabancı turistlere açmaktır. Aynı zamanda ilimizin kültür ve turizmine katkı sağlamaktır" dedi.

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        Kazı çalışmalarına destek veren herkese teşekkür eden Aktaş, güzel eserlerin ortaya çıktığı, kazasız bir kazı sezonu geçmesini diledi.

        CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da yeni kazı sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, Blaundos Antik Kenti'nin Uşak'ın önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu ifade etti.

        Aktaş, daha sonra antik kentteki eserlerin ve gelen ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla hizmete açılan jandarma denetim noktasının açılışını gerçekleştirdi.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Ulubey Kaymakamı İbrahim Coşkunaslan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu da katıldı.

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        #Blaundos Antik Kenti
        #uşak
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