Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki cinsel taciz davasına giren ses kayıtları sızdırıldı

Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki 'taciz' ve 'karalama kampanyası' davası, 9 Mart 2026'da görülecek. Ancak duruşma gününe kadar ikili arasındaki sular durulmuyor.

Blake Lively, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filmindeki rol arkadaşı ve yönetmen Justin Baldoni'yi sette kendisine cinsel tacizle suçlamıştı. Baldoni de New York Times'a, Lively'nin iddialarını olduğu gibi gazeteye taşıdıkları gerekçesiyle 250 milyon dolarlık iftira, Lively ile eşi Ryan Reynolds'a da 400 milyon dolarlık karalama davası açmıştı.

İkili arasındaki yasal mücadeleye dair yeni detaylar ortaya çıktı. Dava dosyasına giren çatı katı toplantısına dair ses kayıtları internete sızdırıldı.

Sesli mesajın, filmin yönetmenliğini de yapan Baldoni ile yapımcı Lively'nin kendisine sunduğu bazı senaryo değişikliklerini tartışmasının ardından gönderildiği anlaşıldı.

Çatı katı toplantısı, Blake Lively'yi savunmak üzere Ryan Reynolds'ın daireye gelmesiyle gerçekleşmişti. Lively, senaryoda birtakım değişiklikler yapılmasını istemiş ve Ryan Reynolds da eşini desteklemek üzere toplantıya gelmişti. Lively, cinsellik içeren sahnelerin değiştirilmesini istiyordu.