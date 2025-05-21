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        Haberler Kültür-Sanat BlackBox’ta Refika Birgül ile lezzetli bir sohbet

        BlackBox’ta Refika Birgül ile lezzetli bir sohbet

        Türkiye'nin önde gelen yemek yazarlarından ve şeflerinden Refika Birgül, BlackBox'ta Türk Mutfağı Teknikleri-1: Miras adlı kitabın hazırlık sürecini anlatacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 14:22 Güncelleme: 21.05.2025 - 14:22
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        BlackBox'ta Refika Birgül ile lezzetli bir sohbet
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        Yeme-içme kültürü ve gastronomi üzerine keyifli sohbetlere ev sahipliği yapan BlackBox, Türkiye’nin önde gelen yemek yazarlarından ve şeflerinden Refika Birgül’ü ağırlıyor.

        Birgül, yakın zamanda okuyucularla buluşan Türk Mutfağı Teknikleri-1: Miras adlı kitabın hazırlık sürecini, 29 Mayıs Perşembe günü 14.00’te katılımcılarla paylaşacak.

        Dokuz yıllık kapsamlı bir araştırmanın ürünü olan bu çalışma, Türk mutfağını tarifler veya tarihsel anlatılar yerine, ilk kez teknikler üzerinden ele alarak fark yaratıyor.

        Birgül’ün Burak Arpak ve ekibiyle birlikte hazırladığı Miras, mutfağımızın uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için geleneksel yöntemleri bilimsel bir yaklaşımla inceliyor: “Kültürümüzü anlatmak için yemekten daha iyi bir yöntem düşünemiyorum,” diyen Birgül bu kitapta, yemek yapmanın temel prensiplerini 1500’e yakın fotoğraf eşliğinde aktarıyor.

        Türk mutfağının zenginliğiyle tanışmak isteyenleri 29 Mayıs Perşembe günü Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne bekliyoruz. Refika Birgül’ün BlackBox’taki konuşmasının ardından, müzenin “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” isimli sergisini de ziyaret edebilir, mutfak kültürümüzün sanatla kesişen lezzetli detaylarını keşfedebilirsiniz.

        Maximum’un desteği ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle yayımlanan Miras: Türk Mutfağı Teknikleri-1 kitabına yayınevinin kitabevlerinden, internet sitesinden ve seçkin kitapçılardan ulaşabilirsiniz.

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        #BlackBox
        #refika birgül
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