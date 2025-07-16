Bizim Çocuklar'ın Bulgaristan maçı Bursa'da!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Bulgaristan müsabakasına Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu ev sahipliği yapacak.

A Milli Takım, 2016 yılından itibaren Bursaspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumda son olarak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 28 Mart 2023'te Hırvatistan ile karşı karşıya gelmişti.

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Ay-yıldızlılar, Bursa'da daha önce 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere toplam 9 karşılaşma oynadı. Milliler, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 de mağlubiyet aldı.

Türkiye, daha önce Bursa Atatürk Stadyumu'nda oynadığı unutulmaz maçlarda 1998 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'yı, 2000 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Almanya'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etmiş, İrlanda Cumhuriyeti'ni de play-off turunda saf dışı bırakıp EURO 2000 finallerine katılmayı garantilemişti. Öte yandan A Milli Takım, Bulgaristan müsabakasından 3 gün sonra, 18 Kasım Salı günü gruptaki son maçını deplasmanda İspanya ile yapacak. Sevilla kentindeki La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Kasım ayında oynayacağı son iç saha maçında Bulgaristan ile Bursa'da karşılaşacak.



Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.



👉… pic.twitter.com/Qd3uG0GWJU — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) July 16, 2025