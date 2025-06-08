Bizim Çocuklar'dan dikkat çeken performans: Son 8 maçta 1 mağlubiyet!
2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Takım, hazırlık maçında ABD'yi deplasmanda 2-1 mağlup eti. Bizim Çocuklar, son 8 maçta 1 mağlubiyet alarak dikkat çeken bir form grafiğine imza attı.
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Eylül ayında başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta ABD'yi 2-1 mağlup ederek güçlü performansını sürdürdü.
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Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, henüz daha ilk dakikada Jack McGlynn'in attığı golle maçta 1-0 öne geçti.
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3 DAKİKADA GERİ DÖNDÜK
24. dakikada Arda Güler'in ve 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle 1-0 geriye düştüğümüz maçta 2-1 öne geçtik.
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Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımımız, ilk hazırlık maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 mağlup etti.
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SON 8 MAÇTA TEK MAĞLUBİYET
Bu galibiyet, son dönemdeki başarılı sonuçları taçlandırırken, milli takımın istikrarlı çıkışını da ortaya koydu.
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Son 8 maçlık periyotta sadece 1 mağlubiyet yaşayan Ay-Yıldızlılar, kalan 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
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İşte A Milli Takım'ın son 8 maçlık performansı:
-ABD 1-2 Türkiye
-Macaristan 0-3 Türkiye
-Macaristan 1-3 Türkiye
-Karadağ 3-1 Türkiye
-Galler 0-0 Türkiye
-İzlanda 2-4 Türkiye
-Karadağ 0-1 Türkiye
-İzlanda 1-3 Türkiye
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