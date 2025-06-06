Bizim Çocuklar'dan bayram mesajı!
A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular ve teknik heyet, Kurban Bayramı'nı kutladı.
Giriş: 06.06.2025 - 13:20 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:20
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sosyal medya hesabından videolu yapılan paylaşımda, ABD'de kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'ndaki futbolcuların ve teknik ekibin bayram mesajları yayımlandı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkçe olarak 'Mutlu bayramlar' ifadesini kullanırken, futbolcular ve teknik ekipteki antrenörler de tek tek İslam aleminin bayramını kutladı.
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