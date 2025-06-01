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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Bizim Çocuklar, ABD yolcusu! - Futbol Haberleri

        Bizim Çocuklar, ABD yolcusu!

        ABD Ve Meksika'yla hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı'nın yolculuğu yarın başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 14:07 Güncelleme: 01.06.2025 - 14:07
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        Bizim Çocuklar, ABD yolcusu!
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        2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Futbol Takımı'nın ABD yolculuğu yarın başlayacak.

        Bugün saat 16.00'dan itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek milli takım, ilk antrenmanını yarın saat 16.45'te ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirecek. Ay-yıldızlı ekip, İstanbul'da yapacağı bu antrenman sonrası saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek. 6 Haziran'a kadar çalışmalarını Boston'da sürdürecek milliler, aynı gün ABD maçı için Hartford'a geçecek. Milli takım, 8 Haziran'da da Meksika karşılaşması için Kuzey Carolina'ya gidecek.

        ABD'DE İKİ MAÇ

        Milliler, Eylül ayında ilk maçını oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt&Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'ta başlayacak.

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        Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak. İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, TSİ 04.00'te başlayacak.

        ADAY KADRO

        Teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

        Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

        Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

        Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

        Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın

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