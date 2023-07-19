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        Haberler Dünya Biyonik model Marsha'nın ilham veren hikayesi herkese ışık tutuyor

        Biyonik model Marsha'nın ilham veren hikâyesi herkese ışık tutuyor

        Marsha, yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle sağ bacağını kaybetti. Bu durum zorlu bir çocukluk geçirmesine neden olsa da artık daha fazla saklanmak istemediğine karar verdi.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 16:47
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          Marsha Elle, doğduktan kısa bir süre sonra PFFD adı verilen nadir hastalıkla baş etti ve sağlığına kavuşması için sağ bacağı kesildi. Bu durum büyürken birçok zorlukla baş etmesine neden oldu.

        • 2

          Okuldaki arkadaşları, aksayan yürümesi ile ilgili Marsha'nın özgüvenini düşüren sorular soruyordu. Genç kadın, uzun süre bununla mücadele etmek zorunda kaldı.

        • 3

          Marsha büyürken yaz mevsiminde bile protezini saklamak için uzun ceketler giyerdi. Ancak genç kadın kendi sınırlarını aşmayı başardı ve bugün, biyonik manken olarak podyumda yürüyor ve kendisiyle gurur duyuyor.

        • 4

          Genç manken, hikâyesini kendi gibi olanlarla paylaşmak ve onlara da ilham vermek için Instagram hesabından aktif bir şekilde paylaşım yapıyor.

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          Marsha aynı zamanda şarkı söyleyerek, doğa yürüyüşleri yaparak ve tırmanarak bedenini yeniden keşfediyor.

        • 6

          Birçok markayla çalışan genç manken, her zaman her bedenin güzel olduğunu vurguluyor.

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          Kaynak: BrightSide Fotoğraf: Marsha Ellen Instagram

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