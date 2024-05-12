Bitkisel zenginlik: Veganların da tüketebileceği nefis ev yapımı humus tarifi!

Humus, son zamanlarda vegan beslenmeyi tercih edenler için de iyi bir seçenek olmasıyla öne çıkıyor. Tamamen bitkisel içeriklerle hazırlanan humus, sağlıklı ve doyurucu bir atıştırmalık olarak sofralarda yerini alıyor. İşte, vegan dostu olan bu nefis doyurucu mezenin yapılışına dair detaylar...