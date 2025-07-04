Birlikte tatil yapan Dakota Johnson ve Kate Hudson İtalya'dan İspanya'ya geçti

Dakota Johnson ile Kate Hudson, kız kıza tatilin tadını çıkarıyor! Oyuncu arkadaşlar, İtalya'da başladıkları tatile İspanya'da devam ediyor.

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35 yaşındaki Dakota Johnson ile 46 yaşındaki Kate Hudson, İtalya'nın Roma şehrinden İspanya'nın ünlü tatil bölgesi Ibiza'ya geçti.

Uzun süredir sıkı dost olan ikili, yanlarına başka arkadaşlarını da alarak lüks yatla tura çıktı.

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Yat gezisinden görüntüleri yansıyan Dakota Johnson ile Kate Hudson, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Bir ara Dakota Johnson, tekneden cesurca suya atlarken görüldü.

Dakota Johnson ile Kate Hudson, önceki gün Roma'da akşam yemeğindeyken, ünlü Latin Amerikalı pop şarkıcısı Ricky Martin ile karşılaştı. Sıcak selamlamanın ardından bir süre Martin, oyuncu ünlülere eşlik etti, ardından kendi arkadaşlarıyla başka bir mekâna geçti.

Tatilde arkadaşı Kate Hudson'la mutluluğu yüzünden okunan Dakota Johnson, sevgilisi Chris Martin ile ayrılığın acısını çabuk atlatmışa benziyor. Johnson ile Coldplay solisti Martin, 2017'den bu yana birlikteydi. 2021'den beri aynı evi paylaşan nişanlı çiftin, mayıs ayının ortalarında ilişkilerini bitirdiği öğrenilmişti.