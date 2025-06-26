Birleşik Arap Emirlikleri telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Birleşik Arap Emirlikleri’nde hangi alan adı uzantısı kullanılır?

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ TELEFON KODU

Birleşik Arap Emirlikleri’nin uluslararası telefon kodu +971’dir ve bu kod, ülke dışından yapılan tüm aramalarda BAE’ye ulaşmak için kullanılan resmi iletişim tanımlayıcısıdır. Arama yapılırken önce arama yapılan ülkenin çıkış kodu ve 971 kodu tuşlanır ve devamında şehir veya operatör kodu ile birlikte abone numarası çevrilir. Birleşik Arap Emirlikleri’nde şehir bazlı sabit hat kodları bulunur; Dubai için 4, Abu Dabi için 2, Şarika için ise 6 kodu kullanılır.

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Bu durumda, Dubai’deki bir sabit hat aranacaksa numara şu şekilde çevrilir: +971 4 xxx xxxx. Cep telefonu numaraları ise 5 ile başlar ve farklı mobil operatörlere göre ikinci hane değişiklik gösterir. Mobil hatlar “50”, “52”, “54”, “55” gibi kodlarla tanımlanır. Ülkenin iletişim altyapısı son derece gelişmiştir ve hem sabit hatlarda hem de mobil şebekelerde yüksek hızda bağlantı ve geniş kapsama alanı sunulmaktadır.

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+971 kodu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin uluslararası telefon ağındaki ayırt edici işareti olup, hem bireysel hem de kurumsal iletişimde düzenli ve güvenilir bağlantının sağlanmasına katkı sunar. Bu sistem, çağrı yönlendirmelerinde hatasız işlem yapılabilmesi ve ülkeye ait telefon numaralarının küresel ağda tanımlanabilmesi açısından büyük önem taşır.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ PARA BİRİMİ Birleşik Arap Emirlikleri’nin resmi para birimi Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemidir ve uluslararası para kodu AED olarak tanımlanır. Halk arasında “dirhem” olarak bilinen bu para birimi, 1 dirhem = 100 fils şeklinde alt birimlere ayrılmıştır. Dolaşımdaki banknotlar 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ve 1.000 dirhem olarak kullanılırken; madeni paralar ise 25 fils, 50 fils ve 1 dirhem şeklindedir. Dirhem, Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası tarafından basılır ve tüm yasal işlemlerde geçerli resmi ödeme aracıdır. Ülkenin ekonomik yapısı büyük ölçüde enerji gelirlerine dayalı olmakla birlikte, finans, turizm, inşaat ve lojistik gibi sektörlerdeki gelişim, dirhemin değerini korumasına katkı sağlar. Para birimi uzun süredir sabit kur rejimi ile Amerikan Doları’na bağlı şekilde işlem görmektedir; sabit oran yaklaşık olarak 1 USD 3.6725 AED şeklinde uygulanır. Bu yapı, hem yerli hem de yabancı yatırımcılara istikrar sağlayarak fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesini amaçlar. Dirhem banknotlarının üzerinde ülkeye özgü mimari yapılar, camiler ve geleneksel semboller yer alır.

REKLAM Ülkede nakit kullanım yaygın olmakla birlikte, dijital ödeme sistemleri ve temassız kart kullanımı da büyük şehirlerde oldukça gelişmiş durumdadır. Dirhem, sadece yerel ekonominin değil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin küresel ticaretteki güvenilirliğinin de temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ PLAKA KODU Birleşik Arap Emirlikleri’nde araç plakaları, her emirliğin kendi yönetiminde ve görsel tasarımında düzenlenmiş olup, ülke genelinde bölgesel tanımlayıcılar üzerinden sınıflandırılır. Her emirlik, plaka sistemini kendine özgü biçimde organize eder; Abu Dabi, Dubai, Şarika, Ras el-Hayme, Umm el-Kayveyn, Füceyre ve Acman gibi yedi emirlik, kendi adlarını veya sembollerini taşıyan plakalar üretir. Plakaların sol kısmında emirliğe ait isim Arapça ve İngilizce olarak yer alır, ardından rakam grubu gelir. Dubai’deki plakalar, “Dubai” yazısının yanında çeşitli plaka serilerine göre bir veya daha fazla rakamla tanımlanır. Bazı plakalar özel numara taleplerine göre düzenlenebilir ve bu numaralar açık artırma ya da yüksek ücretle alınabilir. Abu Dabi’de ise plakalar rakamlar ve altlarında harf veya kod içeren çift katmanlı yapıda hazırlanır. Plakanın üzerindeki rakam sayısı, araç sahibinin tercihi veya aracın kaydedildiği döneme göre değişiklik gösterebilir.

REKLAM Ticari araçlar, resmi taşıtlar, diplomatik araçlar ve hizmet araçları gibi farklı kategorilere ait plakalar için özel renkler, semboller veya kodlar kullanılır. Plaka sistemi, her emirliğin ulaşım dairesi tarafından yönetilir ve tüm araçlar bu plakalar üzerinden tescil edilir. Plakalar aracılığıyla hem yasal takibi sağlanır hem de bölgesel düzenlemelere uyum kontrol edilir. Bu yapı, Birleşik Arap Emirlikleri’nde araç denetimi, güvenlik uygulamaları ve trafik düzenlemesi açısından bütüncül ama emirlik bazında özelleştirilmiş bir sistem sunar. BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Birleşik Arap Emirlikleri’nin internet üzerindeki resmi alan adı uzantısı “.ae” şeklindedir ve bu ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD – country code top-level domain), ülkenin dijital kimliğini temsil eder. “.ae” uzantısı, kamu kurumlarından özel sektör firmalarına, eğitim kuruluşlarından bireysel projelere kadar geniş bir kullanıcı yelpazesi tarafından kullanılabilir. Alan adı yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri Telekomünikasyon ve Dijital Hükûmet Düzenleme Kurumu (TDRA) tarafından denetlenir ve teknik altyapısı, ülke içindeki dijital varlıkların güvenli, denetlenebilir ve yasal çerçevede yönetilmesini sağlar.

Devlet kurumları “gov.ae”, eğitim kurumları “ac.ae” gibi alt alan adları ile tanımlanırken, özel şirketler “co.ae” uzantısını tercih eder. Bu sistem, hem kamu hem de özel sektörün çevrim içi kimliğini güçlü ve resmi bir yapıda sunmasına olanak tanır. “.ae” uzantısının kullanımı, özellikle dijital güvenliğin ön planda tutulduğu, kimlik doğrulamanın önem kazandığı hizmetlerde tercih edilir. Ayrıca, arama motorlarında yerel sıralamada avantaj sağladığı için, BAE merkezli şirketlerin bölge içi hedef kitleye daha kolay ulaşmasına yardımcı olur. Uluslararası platformlarda da “.ae” uzantısı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait web sitelerinin tanınmasını kolaylaştırır. Bu yapı, ülkenin dijital altyapısını sadece teknik açıdan değil, aynı zamanda ulusal egemenliğin bir parçası olarak güçlendiren bir araç olarak kabul edilir.