Biricik Sevgilim filmi konusu nedir? Biricik Sevgilim oyuncuları kimler?
Biricik Sevgilim filmi, 12 Temmuz Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu üstlendiği film, 2023 yılında vizyona girdi. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Biricik Sevgilim filmi konusu nedir? Biricik Sevgilim oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Biricik Sevgilim filmi konusu ve oyuncuları...
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Başrollerini Aslı Bekiroğlu ve Ekin Mert Daymaz'ın üstlendiği Biricik Sevgilim filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Film, Mesut ile, ailesi İstanbul’a döndükten sonra da üst gelir grubunda bir hayat sürmüş ve genç yaşına rağmen büyük başarılarla doçent olmuş Nihan’ın sınır tanımaz aşkını konu alıyor. Peki, "Biricik Sevgilim filmi konusu nedir? Biricik Sevgilim oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
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BİRİCİK SEVGİLİM KONUSU NEDİR?
Beşiktaş çarşısında büyümüş, düsturu hep mertlik doğruluk olmuş ama okuyamamış taksi şoförü Mesut ile babası Lizbon Üniversitesinde öğretim görevlisi iken doğmuş, Avrupa’nın ve dünyanın çeşitli kültür kentlerinde büyümüş, ailesi İstanbul’a döndükten sonra da üst gelir grubunda bir hayat sürmüş ve genç yaşına rağmen büyük başarılarla doçent olmuş Nihan’ın sınır tanımaz aşkı…
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BİRİCİK SEVGİLİM OYUNCULARI KİMLER?
Aslı Bekiroğlu- Nihan
Ekin Mert Daymaz - Mesut
Soley Akça- Yeşim
Elif Demir- Nuray
Hasan Karakurt- Ferit
Nergis Kumbasar- Güner
Etem Caner Karaüç- Serdar
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