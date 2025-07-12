Başrollerini Aslı Bekiroğlu ve Ekin Mert Daymaz'ın üstlendiği Biricik Sevgilim filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Film, Mesut ile, ailesi İstanbul’a döndükten sonra da üst gelir grubunda bir hayat sürmüş ve genç yaşına rağmen büyük başarılarla doçent olmuş Nihan’ın sınır tanımaz aşkını konu alıyor. Peki, "Biricik Sevgilim filmi konusu nedir? Biricik Sevgilim oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...