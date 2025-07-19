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        Haberler Spor Diğer Birgül Erken'den Türkiye rekoru - Diğer Haberleri

        Birgül Erken'den Türkiye rekoru

        Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda milli sporcumuz Birgül Erken, 38 metre ile rekor kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 21:26 Güncelleme: 19.07.2025 - 21:26
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        Birgül Erken'den Türkiye rekoru!
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        Milli sporcumuz Birgül Erken, Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Deniz Açıksu Büyükler ve Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye rekoruna imza attı.

        Kaş ilçesindeki şampiyonada, paletsiz sabit ağırlık (CNF) kategorisinde 38 metreye dalış yapan Erken, Türkiye rekoru kırdı.

        Milli sporcu, M1 kategorisinde yarıştığı şampiyonada üç gün üst üste altın madalya kazandı.

        Erken, şampiyonanın son gününde yarın çift palet branşında dalış yapacak.

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