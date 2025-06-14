Birce Akalay ve Hakan Kurutaş aşk tazeliyor

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hakan Kurutaş ile yaz sezonunu açan Birce Akalay, tatiline tüm hızıyla devam ediyor.

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Birce Akalay, tatilinden çekilen yeni fotoğrafları, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Birce Akalay, sahilde sevgilisiyle baş başa oldukça romantik anlar yaşadı.

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Ünlü oyuncu, paylaşımlarında sadece sevgilisi değil, köpeğiyle denizde geçirdiği keyifli anlar da yer aldı.

Birce Akalay'ın paylaşımlarında bol bol güneşlendiği de görüldü.

Birce Akalay, bu romantik karelere; "Seni çok seviyorum" notunu düşerek Hakan Kurutaş'a olan aşkını bir kez daha ilan etti.

Fotoğraflar: Instagram