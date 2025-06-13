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        Haberler Magazin Birce Akalay ve Hakan Kurtaş yaz sezonunu aşkla açtı - Magazin haberleri

        Yaz sezonunu aşk paylaşımlarıyla açtılar

        Yaz sezonunu birlikte açan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, tatilden aşk dolu karelerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 21:45 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:46
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        Yaz sezonunu aşkla açtılar
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        Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncular; Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, yaz sezonunu birlikte açtı.

        Çift, tatil için deniz ve güneşin tadını çıkarırken romantik anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

        Hakan Kurtaş, tatilden fotoğrafları, sosyal medya hesabından yayımladı.

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        Yapılan paylaşımlarda; Birce Akalay, sevgilisini öpmeye doyamadığı anlar ise dikkat çekti.

        Oyuncu, paylaştığı fotoğraflara; "Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #birce akalay
        #hakan kurtaş

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