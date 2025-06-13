Bir süredir aşk yaşayan ünlü oyuncular; Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, yaz sezonunu birlikte açtı.

REKLAM advertisement1

Çift, tatil için deniz ve güneşin tadını çıkarırken romantik anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Hakan Kurtaş, tatilden fotoğrafları, sosyal medya hesabından yayımladı.

REKLAM

Yapılan paylaşımlarda; Birce Akalay, sevgilisini öpmeye doyamadığı anlar ise dikkat çekti.

Oyuncu, paylaştığı fotoğraflara; "Kor gibi sıcak ya da sular gibi serin" notunu düştü.

Fotoğraflar: Instagram