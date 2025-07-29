Birce Akalay, sevgilisinin aldığı hediyeyi açıkladı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melike Şahin, Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle bir araya geldi. Şahin'i dinlemeye gelenler arasında Birce Akalay da vardı.

Melike Şahin

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Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Birce Akalay, son dönemde ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşanan orman yangınlardan dolayı tatil enerjisinin azaldığını söyledi. Akalay; "Sadece bayramda tatil yaptım. İstanbul'da dinlendim. Zaten genel olarak tatil yapacak enerji de çok kalmadı son zamanlardaki yangınlardan sebep" dedi.

Birce Akalay

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Öte yandan 19 Haziran'da 41'inci yaşına giren Birce Akalay, doğum gününde sevgilisi Hakan Kurtaş'ın kendisine aldığı hediyeyi açıkladı. Akalay; "Siz bana bence Hakan beyin hediyesini soracaksınız. Birbirimize çok kullanmak istediğimiz şeyleri hediye ediyoruz. Bana canlı canlı kayıt yapabileceğim bir mikrofon aldı. Bu ara Hakan'ın da çok güzel şarkıları çıkıyor. Aynı zamanda şu sıralar onun da prodüksiyonu ile ilgileniyoruz. 'Sen Hep Varsın' diye çok duygusal ve güzel bir parça çıkardı ama o bana yazılan bir şarkı değil. O her şeye söylenebilecek bir şarkı" ifadelerini kullandı.

Birce Akalay ve sevgilisi Hakan Kurtaş

Birce Akalay, şarkı söyleyip söylemeyeceği sorusuna ise "Biz birlikteyken zaten şarkı söylüyoruz. Bazen de diyoruz ki 'Keşke kaydetseydik.' Ama böyle şeyler zamanla yarışıyor. Bazı şeylerin zamanı var, hemen olmuyor. Zaten ben hep sahnedeyim biliyorsunuz tiyatro sahnelerinde... Şarkıcı olarak hiç düşünmedim kendimi aman aman. Ama amfitiyatrolarda yakın arkadaşlarımız sahnelerine çıkıp onlara şarkılarda eşlik etmişliğim var" yanıtını verdi.

Öte yandan Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık, konseri ön sıralardan izlemek yerine sahnenin karşısındaki kameraların bulunduğu balkon kısmından takip etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Melike Şahin'in eşi Sedat Arpalık Fotoğraflar: Ht magazin, Instagram