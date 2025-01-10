Birce Akalay: Bu yaşanan olay Hakan'ın etkisi

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Birce Akalay, 'İnsanlar Mekanlar Nesneler' adlı tiyatro oyunun prömiyerine sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte gitti.

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Basın mensuplarıyla bir araya gelen Birce Akalay, oyunla ilgili olarak; "İbrahim Çiçek'in rejisi şahaneydi. Toplumun en çekirdek yerine dokunan çok özel bir mesajı da vardı bize. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

Sevgilisinin yanında keyifli halleriyle dikkat çeken Birce Akalay, mutluluğunu birlikteliğine bağladı ve "Bu yaşanan olay hem Hakan’ın etkisi hem yaşadığımız ilişkinin etkisi hem de geçirdiğimiz güzel günlerin etkisi" ifadelerini kullandı.