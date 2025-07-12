KARA KEDİLERE YÖNELİK BATIL İNANÇLARIN KÖKENİ

Zamanla yalnızca kara kediler "uğursuzluk"la özdeşleşti. Gece avlanan, sessizce hareket eden ve göz alıcı gözleriyle karanlıkta görünen bu kediler, gizemli özellikleri nedeniyle cadıların en sevdiği yardımcılar olarak kabul edildi. Bu da kara kedilerin şeytanla veya cadılarla aynı bedeni paylaştığına yönelik inancı doğurdu. Orta Çağ insanı, bir kara kedi gördüğünde onun bir cadının kılığına girmiş hali olabileceğine inanırdı.