Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut sergisi ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan “Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi: Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk” projesi kapsamında hazırlanan “Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut” sergisi Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Sultanahmet’teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde ziyarete açıldı.

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16 Haziran- 1 Eylül 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, Leyla Hanım’ın kişisel yaşamını, entelektüel birikimini ve kültürel katkılarını ilk kez bütüncül bir yaklaşımla gün yüzüne çıkararak; mimari çizimlerden geleneksel giysilere, kişisel eşyalardan aile belgelerine ve arkeolojik objelere uzanan 140 eseri ziyaretçiyle buluşturacak. Bu eserlerden 135’i ise ilk kez sergilenecek.

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Sergi açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, “Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut” sergisinin proje kapsamında 51. Sergi olduğunu belirterek, “Bu projenin temel amacı, müzelerimizi sadece kalıcı koleksiyonların sergilendiği alanlar olmaktan çıkarıp yaşayan ve dinamik sosyal mekânlara dönüştürmektir. Anadolu’nun zengin kültürel mirasını görünür kılmak, bugüne dek sergilenmemiş eserleri gün yüzüne çıkarmak ve toplumda kültürel mirasa sahip çıkma bilincini artırmak en önemli hedeflerimizdendir. Ayrıca, süreli sergiler sayesinde ziyaretçilerimizi aynı müzeyi tekrar tekrar ziyaret etmeye teşvik ediyor; böylece müzelerimizle toplum arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

LEYLA ASIM TURGUT SERGİSİ HAKKINDA: 1911 yılında, Osmanlı’nın son Hariciye Nazırı Mustafa Asım Turgut ile Viyanalı Letta Hanım’ın kızı olarak dünyaya gelen ve 1988 yılında İstanbul’da vefat eden Leyla Asım Turgut; mimar, millî yüzücü, koleksiyoner ve arşivci kimlikleriyle öne çıkan çok yönlü bir kültür insanıdır. Genç yaşta Türkiye’yi temsilen yüzme yarışmalarına katılan Turgut, aldığı mimarlık eğitiminin ardından uzun yıllar bu alanda görev yapmış; estetik duyarlılığı ile belge ve obje toplama tutkusu sayesinde zengin bir kişisel arşiv oluşturmuştur. 1890’lardan 1980’lere uzanan bu özel koleksiyon, yalnızca bireysel bir hayat hikâyesini değil; aynı zamanda Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, gelenekten modernliğe geçişin çok katmanlı kültürel dönüşümünü de belgeleme özelliği taşımaktadır. On tematik bölümde yapılandırılan sergi, ziyaretçileri Hariciye Nezareti Konağı’ndan başlayarak Leyla Hanım’ın Viyana’daki eğitim yıllarına, mimarlık ve koleksiyonculuk faaliyetlerine uzanan bir zaman yolculuğuna davet etmektedir. “Bir Tutkunun Peşinde: Leyla Asım Turgut” sergisi; bireysel belleği toplumsal hafızaya dönüştüren özgün anlatımıyla, estetik ve tarihsel duyarlılığı bir araya getiren özel bir sergi deneyimi sunmaktadır.