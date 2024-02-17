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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Bir İzmir hikayesi: 'Maviydi Bisikletim'

        Bir İzmir hikayesi: 'Maviydi Bisikletim'

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları 'Maviydi Bisikletim' adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 21 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ilk kez sahnelenecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 00:07 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:07
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        Bir İzmir hikayesi: 'Maviydi Bisikletim'
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Dinçer Sümer’in yazdığı, Ersin Umulu’nun yönettiği “Maviydi Bisikletim” adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Oyun, 21 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 20.30’da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde ilk kez sahneleniyor.

        İlk gençlik yıllarını geçirdiği İzmir'e duyduğu özlem ve ilk aşkının izinden giden bir adamın, anılarına yaptığı bu yolculuk, bizi 1950'lerin İzmir'inden günümüze taşıyor.

        “Maviydi Bisikletim”in yönetmeni Ersin Umulu, oyunu nasıl ele aldığını şöyle anlatıyor: “Türk Tiyatrosu’na yıllarca emek vermiş Dinçer Sümer'in hayatından yola çıkarak otobiyografik bir sahneleme düşündüm. Bu amaçla Dramaturg Hatice Yurtduru ile birlikte “Bir Düş Müydü O İzmir” romanından alıntılar yaparak oyunlaştırdık, “Maviydi Bisikletim” oyun metnine ekledik. Bir yönetmen, oyuncu, yazar ve akademisyen olarak tiyatroya emek vermiş bir tiyatro adamının hayatını kendi kaleminden, kendi dilinden aktarmayı amaçladım. Yaşamındaki kırılma noktalarını, İzmir’e olan sevgisini, meslek aşkını, bir “bisiklet” çerçevesinde topladım.

        Dario Moreno ezgileriyle 1950'lerin İzmir’ine anılara yolculuk yapıyoruz. Anılardır bir insanı yaşatan ve bu anılardır anlatılarak aktarılan… Sahnede modern bir meddah göreceğiz, ona gölgeler ve kuklalar eşlik edecek. Tıpkı yaşamdaki gibi… Çok kültürlülüğü, toplumsal değişimi ve savaşın izlerini ilk aşkın kırılganlığıyla, coşkusuyla bir aile hikâyesi içinde anlatıyoruz.

        Benim de üniversite yıllarımı geçirdiğim gönül bağımın olduğu İzmir’i masal tadında izlemeye davet ediyoruz.”

        Dramaturgisini Hatice Yurtduru’nun, müziğini Sinan Arslan’ın, dekor-kostüm tasarımını Ayşen Aktengiz’in, ışık tasarımını Murat İşçi’nin, efekt tasarımını Nesin Coşkuner’in, hareket düzenini Özge Midilli’nin yaptığı, fotoğraflarını Sadi Ayan’ın çektiği oyunda Çağrı Büyüksayar rol alıyor.

        Oyun, 21-24 Şubat 2024 tarihleri arasında Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde

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        #İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
        #Maviydi Bisikletim
        #Dinçer Sümer
        #OYUN
        #tiyatro
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