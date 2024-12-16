'Bir Gün, 365 Saat' vizyona giriyor

Eylem Kaftan'ın ses getiren ikinci uzun metraj filmi 'Bir Gün, 365 Saat' 25 Aralık'ta Başka Sinema kapsamında #BaşkaÇarşamba ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşuyor. İlk filmi Kovan ile büyük bir çıkış yakalayan Kaftan, yeni yapımında izleyicileri derin ve etkileyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Kurmacayla belgesel arasında bir sinema diline sahip olan 'Bir Gün, 365 Saat', Burcu Salihoğlu ve Eylem Kaftan tarafından tasarlandı ve dünyanın dört bir yanında festivallerde gösterildi. Saraybosna Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Film, aileleri tarafından istismara uğramış üç genç kadının, yaşadıkları travmaları paylaşarak oluşturdukları dayanışma hikâyesini anlatıyor. Bu güçlü bağ, kadınlara, istismarcı ailelerine karşı mahkemede mücadele etme cesareti verirken, benzer durumdaki diğer genç kadınlara da ilham kaynağı oluyor.

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REKLAM ‘Bir Gün, 365 Saat’, Estonya’da Tallin Black Nights Festival'inde yılın en iyi filmlerinden biri olarak öne çıktı, birçok uluslararası festivalde ödülle taçlandırıldı. Film gösterildiği Amerika, Kanada, İtalya, Portekiz, Estonya, Finlandiya, İsviçre, Almanya, Romanya, Bosna ve Yunanistan gibi ülkelerde izleyicilerden büyük ilgi gördü. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan PelDocs Festivali’nde İzleyici Ödülü’nün sahibi oldu.

Dünyaca ünlü Fransız müzik grubu Nouvelle Vague'un kurucusu Marc Collin tarafından bestelenen müzikler, Oscar adayı görüntü yönetmeni Florent Herry'nin katkıları, filmin anlatım tarzı etkileyici bir deneyim vaat ediyor. Filmin ortak yapımcıları Zeynep Koray, Sabina Kresic, Bünyamin Bayansal (soberworks) ve Can Aygör'dür. Bir gün 365 Saat, izleyicileri sadece hikâyesi ile değil, aynı zamanda cesaret ve umut dolu bir mesajla buluşturuyor. Dünya genelinde, birçok genç kadın filmi izledikten sonra cesurca yaşadıkları deneyimleri paylaşma kararlılığı gösterebildi. Bosna'da bir izleyici, izlediği filmin etkisiyle yirmi yıl boyunca içinde sakladığı bir travmayı nihayet gün yüzüne çıkardı ve istismarı polise bildirme cesaretini buldu ve bunu filmin yönetmeniyle paylaştı.

'BİR GÜN 365 SAAT' İÇİN NE DEDİLER? Lauren Wissot, MODERN TIMES Bu kadınların hikâyeleri tartışmasız derecede içten ve inanılmaz derecede ilham verici. REKLAM Emrah Kolukısa, BİRGÜN Yıldızların cazibesine sahip üç muhteşem kadın… Bir Gün 365 Saat öfke ya da acıma yaratmak yerine dayanışmayı yeniden yaratıyor. Charlie Smith, PANCOUVER

Yönetmen Eylem Kaftan, Bir Gün 365 Saat’te genç Türk kadınlarının dünyaya nasıl rol model olabileceğini gösteriyor. Oğuzhan Güre, EKRANOM Hayatımda izlediğim en zor film olmasına rağmen, bu kadar cesur kadınların hikâyelerini izlemek gerçekten ilham verici. Kaftan, konuyu ustalıkla ele aldı. Sinematografi kusursuzdu. Şenay Aydemir, DUVAR Eylem Kaftan, nerede sınır çizilmesi gerektiğini biliyor. En küçük hatayla kolayca sömürülebilir bir konu bu. Yürek parçalayıcı ama yine de cesaret ve umut dolu.

Sayım Çınar, HÜRRİYET "Üç genç kadının istismarcılarıyla yüzleşmesini anlatan belgesel izlediğim en etkileyici filmlerden biriydi" Marko Stojiljković, CINEUROPA "Kaftan aile içi şiddet konusunda net bir mesaj vermeyi başarıyor. Ece Piroğlu, DİKEN "Reyhan ve Leyla'nın hukuk mücadelesi Türkiye’de alışık olmadığımız bir şekilde onların lehinde sonuçlanıyor ve failler cinsel istismar davalarında emsal teşkil edecek cezalar alıyor.

ÖDÜLLER Trieste Film Festivali’nde HBO Ödülü, Antalya Film Festivali Forum’da En İyi Belgesel, Başka Sinema Dağıtım Ödülü, Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Performans Ödülü, Safranbolu Film Festivali'nde En İyi Film, Frankfurt Türk Film Festivali'nde En İyi Yönetmen, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde En İyi Belgesel,

Yunanistan PelDocs Festivali’nde İzleyici Ödülü EYLEM KAFTAN KİMDİR? Eylem Kaftan Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünde okudu. Kanada’da York Üniversitesi’nde Sinema-TV yüksek lisansı yaptı. TeleQuebec, VisionTV, National Film Board of Canada gibi çeşitli Kanada kanallarına, Aljazeera ve TRT'ye belgeseller hazırladı. TRT ortak yapımı, Kültür Bakanlığı destekli Kovan adlı ilk uzun metraj kurmaca filmi uluslararası festivallere katıldı, En İyi Film, En İyi Yönetmen dahil olmak üzere önemli ödüller kazandı. Kovan, Netflix'te tüm dünyada yayınlanmaya devam ediyor. Bir Gün, 365 Saat adlı yeni belgeselinin ilk gösterimi 29. Saraybosna Film Festivali'nde yapıldı. Kaftan, aynı zamanda Film Yönetmenleri Derneği genel sekreteridir.

BURCU SALİHOĞLU KİMDİR? Kariyerine 2001 yılında, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda oyuncu olarak başladı. Birçok tiyatro oyununda ve TV dizisinde rol aldı. 'Abdülhamit Düşerken', 'İncir Çekirdeği', 'İlkbahar Sonbahar', '72. Koğuş', 'Kovan', filmlerinde önemli roller oynadı. Tiyatro Yönetmenliği yüksek lisansı yaptı. 'Göç Dalgası', 'Bahane', 'Aynı Anda İki Yerde' adlı oyunları yönetti. 'Bir Gün 365 Saat' adlı filmin proje tasarımını, senaristliğini ve sanat yönetmenliğini yaptı. Oyuncu, İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde Kamerada Oyunculuk dersleri vermekte ve profesyonel oyuncu koçu olarak çalışmaya devam etmektedir.