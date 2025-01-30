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        Haberler Dünyadan Bir dönemin ünlü tenis yıldızı Anna Kournikova tekerlekli sandalyede görüntülendi - magazin haberleri

        Bir dönemin ünlü tenis yıldızı Anna Kournikova tekerlekli sandalyede görüntülendi

        Dünya çapında tanınan Rus asıllı ABD vatandaşı emekli profesyonel tenisçi Anna Kournikova, iki yıllık bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Şarkıcı Enrique Iglesias ve üç çocuğuyla gözlerden uzak bir hayat yaşayan Kournikova, tekerlekli sandalyede alışveriş yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 11:37 Güncelleme: 30.01.2025 - 12:25
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          Emekli profesyonel tenisçi Anna Kournikova, uzun yıllardır kameralardan uzak bir hayat yaşıyor. İspanyol şarkıcı Enrique Iglesias ve üç çocuğuyla ABD'de yaşayan Kournikova, yeni fotoğraflarıyla hayranlarında endişe uyandırdı.

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          43 yaşındaki Anna Kournikova, iki yıl sonra ilk kez hafta sonu Florida eyaletinin Miami şehrinde görüntülendi. Kournikova, bir ayağı alçıda ve tekerlekli sandalyededeydi.

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          Ayağı kırılan Anna Kournikova'nın, yanında iki kızı ve arkadaşlarıyla alışverişe çıktığı görüldü.

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          Yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz 21 yaşındayken tenisi bırakmak zorunda Anna Kournikova, yaklaşık 24 yıldır Enrique Iglesias ile birlikte.

          Çift, yıllardır gözlerden uzak duruyor. Sosyal medya paylaşımları da son yıllarda azaldı. Kournikova, en son Instagram paylaşımını Haziran 2024'te yaptı.

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          7 yaşında Lucy ve Nicholas adında ikizleri olan çiftin, üçüncü çocuğu 2020'de dünyaya geldi.

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          2001'de 'Escape' şarkısı klibinin setinde tanışan çift, özel hayatlarını hep kameralardan uzak tuttu.

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          1999'da 'Bailamos' şarkısıyla listelerin zirvesine çıkan Enrique Iglesias, 2023'te müziği bırakacağını açıklamıştı.

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